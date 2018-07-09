دبلوماسي سابق: "الجيش قوة مصر الصلبة التي تحمي الدولة"

كتب- محمد نصار:

قال السفير عبدالرؤوف الريدي، سفير مصر الأسبق بالولايات المتحدة، إن القوات المسلحة هي قوة مصر الصلبة التي تحمي الدولة.

وأضاف الريدي، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الذي تنظمه محافظة القاهرة، اليوم الاثنين، في جلسة "صورة المصريين في الإعلام الدولي"، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي للحديث عن بناء الإنسان المصري، جيد ويدل على توجه الدولة في المرحلة المقبلة.

وأكد أن إنشاء المكتبات العامة في كل ربوع مصر لزيادة الوعي الثقافي والتعليمي للشعب المصري وخاصة الشباب.

وتابع: "مصر في آخر درجة في تصنيف المكتبات العامة في العالم بمقدار مكتبة عامة لكل 2 مليون شخص".