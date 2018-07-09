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حسام بدراوي: 60% من الوظائف الحالية ستختفي خلال سنوات

04:53 م الإثنين 09 يوليو 2018
حسام بدراوي: 60% من الوظائف الحالية ستختفي خلال سنوات

الدكتور حسام بدراوي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور حسام بدراوي، أستاذ الطب بجامعة القاهرة، إن 60% من الوطائف الموجودة حاليا ستختفي بعد عدة سنوات.

وأضاف بدراوي ، خلال ندوة المؤسسات التعليمية، بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر معا من أجل مصر، اليوم الاثنين، الذي تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، أن التكنولوجيا أصبحت دورتها سريعة للغاية، والتغيير فيها يحدث بسرعة فائقة.

وتابع بدراوي: "إحنا مركزين على المنهج ووسائل التعلم في إصلاح نظام التعليم بالرغم أن التعليم متوفر للجميع وسط هذا الكم الهائل من التطور التكنولوجي".

ولفت إلى أن المدرسة والجامعة دورها صياغة الوجدان وتعلم الفن وتقدير الجمال والعمل الجماعي ونشر ثقافة الحوار والاختلاف.

حسام بدراوي جامعة القاهرة جامعة عين شمس نظام التعليم

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