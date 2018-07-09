أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الثانوية العامة طفل الشروق كهف تايلاند ثعابين البحيرة نادي الأهرام مونديال روسيا

فريدة الشوباشي: "السيسي تسلم مصر خرابة"

04:16 م الإثنين 09 يوليه 2018
فريدة الشوباشي: "السيسي تسلم مصر خرابة"

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

كتب- محمد نصار:

قالت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، إن مصر تعرضت لموجة مرعبة من التحول خلال السنوات الماضية.

وأضافت الشوباشي، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الذي تنظمه محافظة القاهرة، اليوم الاثنين، في جلسة "صورة المصريين في الإعلام الدولي"، أنه لابد من التوحد تحت راية الوطن لتحسين صورة مصر في الخارج.

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن الرئيس السيسي تسلم الدولة خرابة، ولا يمكن أن نتوقع تحويلها بالكامل للصورة التي نريدها في وقت قصير.

وتابعت: "المشروع الغربي يهدف إلى تمزيق الدول العربية والقضاء عليها، ولابد من التوحد ونبذ العنف والتطور".

السيسي فريدة الشوباشي مؤتمر الشباب

الخبر التالى:

السيسي يبحث خطة الحكومة لتطوير قطاع البترول
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان