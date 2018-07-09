فريدة الشوباشي: "السيسي تسلم مصر خرابة"

كتب- محمد نصار:

قالت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، إن مصر تعرضت لموجة مرعبة من التحول خلال السنوات الماضية.

وأضافت الشوباشي، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الذي تنظمه محافظة القاهرة، اليوم الاثنين، في جلسة "صورة المصريين في الإعلام الدولي"، أنه لابد من التوحد تحت راية الوطن لتحسين صورة مصر في الخارج.

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن الرئيس السيسي تسلم الدولة خرابة، ولا يمكن أن نتوقع تحويلها بالكامل للصورة التي نريدها في وقت قصير.

وتابعت: "المشروع الغربي يهدف إلى تمزيق الدول العربية والقضاء عليها، ولابد من التوحد ونبذ العنف والتطور".