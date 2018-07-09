ننشر ملاحظات "صناعة النواب" على برنامج الحكومة

كتبت- هند الشامي:

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، برنامج الحكومة بقطاع الصناعة، وقدم سمير، لممثلي وزارة التجارة والصناعة عدة ملاحظات.

وقال سمير، خلال الاجتماع الذي حضرته شيرين الصّباغ ممثلة وزارة الصناعة والتجارة، إن اللجنة لها عدة ملاحظات منها غياب أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة وحلول مشكلاته، بالإضافة إلى أن لم يبرز أهم القطاعات التي سيجري التعاون عليها للحصول على أعلى قيمة مضافة.

وأوضح سمير خلال الاجتماع، الذي عُقد اليوم الاثنين، أن البرنامج لم يتطرق لزيادة القدرة التنافسية للصناعات الثقيلة المصرية ومن ثم عجز الميزان التجاري، كما أنه لم يشر لبناء القدرات الوطنية والتعامل مع مستجدات العصر في ظل حديث العالم عن الثورة الصناعية الرابعة، متسائلا عن روية ىزارة الصناعة لهذه الثورة المرتقبة؟

وانتقد سمير ضمن توصياته عدم تطوق البرنامج لروية واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لضعف العلاقات التشابكية للمشروعات الصناعية.

وتابع، أنه مازالت الخريطة الصناعية تعاني من خلل وقصور في التطبيق، مشيرا إلى خلو البرنامج عدم ربط التعليم بالتوظيف وملائمة الخريجين لسوق العمل.

وتساءل رئيس لجنة الصناعة، عن هيكلة الوزارة وما آل إليه أمرها لتؤكد شيرين الصّباغ ممثلة وزارة التجارة والصناعة أن الهيكلة على مستويين أفقي ورأسي.

ولفت سمير، إلى إجراء تعديل تشريعي لعدد من القوانين منها قانون الصناعة الموحد.

وأوضح رئيس اللجنة أن قانون صناعة السيارات جرى رفضه من اللجنة وإعادته للحكومة في عشر ملاحظات موكدا أنه سيرفض حال عودته كما هو.