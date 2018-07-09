19 يوليو.. غلق باب التقدم لجائزة أحمد فؤاد نجم

كتب- محمد عاطف:

أعلنت جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، التي تنظمها مؤسسة ساويرس الثقافية، غلق باب التقدم للدورة الخامسة من الجائزة يوم الخميس الموافق 19 يوليو الجاري.

وحسب بيان، الاثنين، تستقبل أمانة الجائزة، خلال الفترة الحالية، الدواوين الشعرية والدراسات النقدية المشاركة، ولا يلتفت للأعمال الواردة بعد هذا التاريخ، على أن يقدم المشارك في فرع الأعمال الشعرية 6 نسخ من كل ديوان شعر، بينما يقدم المشارك في فرع الدراسات النقدية 4 نسخ من كل دراسة نقدية.

وتعلن لجنتا التحكيم أسماء الفائزين في الذكري الثالثة لرحيل أحمد فؤاد نجم في 3 ديسمبر 2018.

ويشترط أن يملأ المتسابق استمارة ترشيح وصورة من الرقم القومي، على العنوان التالي [160 شارع 26 يوليو-العجوزة -الجيزة] يوميًا من الساعة 10ص وحتى الساعة 3ظ ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.