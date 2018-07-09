لطلاب الثانوية العامة.. ننشر قواعد التوزيع الجغرافي للجامعات

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء موسم تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتائج بـ72 ساعة، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال مكاتب التنسيق.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم لمصراوي، إنه من المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة، في 16 يوليو الجاري.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن نظام تنسيق القبول بالجامعات هذا العام، سيطبق قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها كما هي بدون أي تغيير.

وفي هذا الصدد، ينشر "مصراوي" جداول التوزيع الجغرافي المتدرج، مقسمة وفقًا للمحافظات والإدارات التعليمية التابعة لها والاختيارات المتاحة، والتي يجري توزيع الطلاب المتقدمين للجامعات على أساسها، وفقًا للإدارات التعليمية التابع لها، والتي توزع إلى 3 مجموعات (أ، ب، ج)، على أن يكون ترتيب رغبات الطلاب للكليات التي يرغبون الالتحاق بها تتابعًا من (أ) إلى (ج).

ويختار الطالب كليات النطاق الجغرافي (أ)، ولا يستطيع البدء في اختيار كليات النطاق الجغرافي (ب)، قبل أن يستكمل اختيار جميع كليات النطاق الجغرافي (أ)، ولا يمكن البدء في الاختيار الحر (مجموعة ج) لباقي الكليات قبل أن يستكمل اختيار جميع كليات النطاق الجغرافي (ب).