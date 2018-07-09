وزيرة الاستثمار: وفد البنك الدولي في البرلمان لمناقشة قروض تنمية سيناء

كتبت- هند الشامي:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن وفد بعثة البنك الدولي التي تزور مصر حاليًا، يأتي في إطار العمل على توفير المنح والقروض الميسرة لتنمية شبه جزيرة سيناء.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين علي هامش لقاء أعضاء مجلس النواب على رأسهم رئيس اللجنة الاقتصادية عمرو غلاب، ورئيس لجنة السياحة سحر طلعت مصطفى، وعدد من نواب سيناء، اليوم الاثنين.

وأضافت "نصر"، أن لقاء وفد بعثة البنك الدولي مع عدد من النواب، يأتي في إطار التعرف على رؤية البرلمانيين، ومطالبهم تجاه هذا الملف والمتطلبات والمشروعات التي تهم ممثلي الشعب في تنمية شبه جزيرة سيناء.

وتابعت وزيرة الاستثمار، أن "معظم الموارد المالية ستكون عن طريق المنح، والقليل منها سيكون عن طريق القروض المسيرة، ولذلك كنا نرغب في التعرف على أولويات النواب".

وذكرت "نصر"، أنه سيكون هناك لقاء بين بعثة البنك ورئيس مجلس الوزراء بعد قليل، لبحث هذا الأمر، وستكون مشاريع البنية التحيتية على رأس الأولويات سواء طرق أو تنمية أو غيرها من الأمور.