براتب 3500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 690 فرصة عمل

كتبت- مروة شوقي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 690 فرصة عمل، بإحدى شركات المقاولات والتوريدات العمومية، بمنطقة مصر الجديدة، براتب يتراوح بين 2500 و3500.

وحسب بيان، الاثنين، جاءت الوظائف المطلوبة كالآتي: "100 حداد مسلح، 100 نجار مسلح، 100 عامل خرسانة، براتب يصل إلى 3500 جنيه، 50 عامل بناء، 50 عامل محارة، براتب يصل إلى 3300 جنيه، و30 كهربائيًا، و30 سباكًا، و30 عامل لحام، براتب 3200 جنيه، و150 عاملًا عامًا براتب 2500 جنيه".

وقالت الوزارة، إن مزايا تلك الوظائف تكمن في توفير أماكن للإقامة، و3 وجبات يومية، تشمل تأمينًا صحيًا واجتماعيًا وتأمينات على مخاطر العمل والحياة، علاوة على توفير سيارة إسعاف لمدة 24 ساعة، وتوفير خدمات أمن وحراسة.

وعلى من يرغب في التقدم للوظيفة، الاتصال على الأرقام التالية 01152473335 – 0224559772".