مزايدة علنية لتشغيل ساحة انتظار النقل الثقيل بمدينة أبورديس

جنوب سيناء- آية السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة أبورديس، عن إجراء مزايدة علنية لتشغيل ساحة انتظار النقل الثقيل.

وقال أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة أبورديس، إنه جرى طرح مزايدة علنية لتشغيل ساحة انتظار النقل الثقيل بالمدينة في جلسة يوم الخميس الموافق 19 يوليو الجاري في تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر الوحدة المحلية للمدينة، وذلك طبقا لأحكام القانون 89 لسنة 1998، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأضاف رئيس المدينة أن المتزايد سيدفع 5 آلاف جنيه قيمة تأمين المنشأة وفي حالة الرسو يسدد التأمين النهائي 10% من القيمة الكلية للعقد الذي رست عليه المزايدة عن مدة التعاقد بالكامل.

وأوضح أنه للاشتراك في هذه المزايدة التقدم بطلب رئيس مجلس المدينة لسحب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ 300 جنيه، لافتا إلى أن كراسة الشروط يتم سحبها من خزينة مجلس المدينة في مواعيد العمل الرسمية.