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    محافظ الجيزة: إزالة فورية للعقارات المخالفة الخالية من السكان

    02:26 م الإثنين 09 يوليو 2018
    محافظ الجيزة: إزالة فورية للعقارات المخالفة الخالية من السكان

    اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة

    كتبت- سحر عزام:

    قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن العقارات المخالفة وغير المرخص لها بالبناء تتم إزالتها فورًا في حال كانت خالية من السكان.

    وأضاف "الدالي"، خلال تصريحاته لقناة "EXTRA NEWS" اليوم الاثنين، أن الحملات مستمرة في محافظة الجيزة للأسبوع الثالث على التوالي لإزالة العقارات المخالفة أيمن وأيسر محور 26 يوليو، والمطلة على الطريق الدائري، مع المحافظة على العقارات الملاصقة؛ حرصًا على أرواح سكان هذه العقارات.

    وتابع، أن هناك تعليمات مشددة لجميع الأحياء بالتعامل بحزم بإزالة العقارات المخالفة فورًا طالما لم يصدر لها ترخيص بالبناء ومحاسبة المقصرين في الوحدات المحلية على عدم الإزالة وترك العقار حتى يصل لأدوار مرتفعة.

    محمد كمال الدالي الجيزة العقارات المخالفة حملات إزالة البناء المخالف

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