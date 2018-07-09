ننشر الجدول الجديد لتطعيمات الأطفال الإجبارية بعد إضافة "نوع جديد"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال، طبقًا للحملة التي تبدأ في الـ15 من يوليو الجاري.

وأقرت وزارة الصحة ممثلة في البرنامج الموسع للتطعيمات، نوعًا جديدًا من التطعيمات إلى جدول التطعيمات الروتينية على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من شهر يوليو الجاري، بمعدل جرعة واحدة للأطفال عند سن 4 شهور.

ويشمل جدول التطعيمات الجديدة، 16 تطعيمًا لوقاية الأطفال من 10 أمراض معدية خطرة، يحصل الأطفال عليها من تاريخ ميلادهم حتى عمر عام ونصف.

ويحصل الأطفال على تطعيم 7 مرات، الأولى عند ميلادهم، والثانية بعد بلوغهم شهرين، وبعد ذلك 4 أشهر، و6 أشهر و9 شهور، إلى أن يبلغ عمر عام، وأخيرًا 18 شهرًا.

وعند الميلاد، يحصل الطفل على جرعة في أول 24 ساعة من الميلاد ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي B حقنًا بالعضل بالفخذ اليمنى، ونقطتان من تطعيم شلل الأطفال من نوع "سابين" بعد الميلاد، وتطعيم "بي سي جي" المضاد لمرض السل أو الدرن حقنًا داخل الجلد بالكتف اليسرى.​