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    وزير الطاقة المغربي يستلقي في حفرة رمال شديدة السخونة للتداوي بالرمال (فيديو)

    02:04 م الإثنين 09 يوليو 2018
    وزير الطاقة المغربي يستلقي في حفرة رمال شديدة السخونة للتداوي بالرمال (فيديو)

    صورة من محتوى الفيديو

    كتبت- نانسي الرويني:

    انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وزير الطاقة والمعادن المغربي عزيز الرباح، وهو مدفون في رمال شديدة السخونة وتحت درجات حرارة قياسية، وذلك ببلدة مرزوكة الموجودة في قلب الصحراء المغربية، جنوب شرقي البلاد.

    وبحسب شبكة العربية دوت نت الإخبارية، استخدم الوزير هذه الطريقة العلاجية للشفاء من بعض أمراض المفاصل التي يعاني منها في جسده، إذ استغل وجوده بالمنطقة المعروفة بالتداوي بالرمال الساخنة، للاستحمام بالرمال.

    وأوضح الفيديو أن شخص قام بردم جسد الوزير حتى الرقبة في حفرة تشبه القبر تم تحضيرها خصيصا، إلا رأسه الذي قام بتغطيته بمظلة صيفية دائرية، ثم بقطعة قماش تفاديا لضربة شمس محتملة، في حين بدى الرباح مستمتعا بالحمّام الرملي.

    المغرب العلاج بالرمال عزيز الرباح الصحراء المغربية

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