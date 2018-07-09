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    "التعليم العالي": 72 ألف طالب وطالبة سجلوا في اختبارات القدرات للكليات

    12:55 م الإثنين 09 يوليو 2018
    "التعليم العالي": 72 ألف طالب وطالبة سجلوا في اختبارات القدرات للكليات

    أرشيفية

    كتبت- داليا شبل:

    قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن نحو 72 ألف طالب وطالبة سجلوا في اختبارات القدرات للكليات التي تحتاج للقبول بها اجتياز تلك الاختبارات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق القبول بالجامعات.

    وأضاف "عطا"، في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، أن موقع التنسيق بدأ في استقبال طلبات الطلاب الثلاثاء الماضي، ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.egypt.gov.eg/application/، في العمل على مدار 24 ساعة، حتى الاثنين 23 من يوليو الجاري.

    وشدد "عطا"، على ضرورة التزام الطلاب بالفترة المحددة للتسجيل باختبارات القدرات، قائلًا إنه لن يتم فتح باب التسجيل مرة أخرى بعد انتهاء المدة المعلنة.

    يشار إلى أن الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، هي:

    1- كليات التربية الرياضية.

    2- شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

    3- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

    4- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان ـ دمياط - بنها - بني سويف).

    5- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

    6- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

    7- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

    السيد عطا اختبارات القدرات وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات موقع التنسيق الإلكتروني
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