مستشار كلية القادة والأركان: أول شهيد في حرب أكتوبر كان مسيحيًا

كتب- محمد نصار:

قال اللواء أركان حرب محمد عبدالله الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن الشعب المصري نسيج واحد، وخلال حرب أكتوبر المجيدة، كان الشهيد شفيق متري، أول شهيد في الحرب، وهو مسيحي.

وأضاف "الشهاوي"، خلال أولى فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الذي تنظمه محافظة القاهرة، في جلسة بعنوان "المصريون والوحدة الوطنية"، اليوم الاثنين، أن اللواء باقي زكي، كان صاحب الفكرة العبقرية لهدم خط بارليف، وهو مسيحي كان برتبة مقدم حينها.

وتابع، أنه تم استيراد هذه المضخات من ألمانيا، ومن تحمل تكاليفها هو العقيد معمر القذافي، كما شاركت كل الدول العربية في هذه الحرب بكافة أنواع الدعم.