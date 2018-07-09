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    طارق الدسوقي: الجهل الديني هو الأخطر لتهديد المجتمع

    12:10 م الإثنين 09 يوليو 2018
    طارق الدسوقي: الجهل الديني هو الأخطر لتهديد المجتمع

    طارق الدسوقي

    كنب- محمد نصار:

    قال الفنان طارق الدسوقي، إن الجهل الديني يعد من أخطر أنواع الجهل الذي يهدد المجتمع.

    وأضاف "الدسوقي"، خلال أولى فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الذي تنظمه محافظة القاهرة، في جلسة بعنوان "المصريون والوحدة الوطنية"، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد من هو متبحر في الدين سواء من المسلمين أو الأقباط ليعلم كل تفاصيل الآيات وأسباب نزولها.

    ونوه، إلى أن الخطر الأكبر يأتي من رجال الدين أنفسهم الذين لا يكونون على دراية كاملة بالدين وفقهه.

    طارق الدسوقي الجهل الديني مؤتمر الشباب القاهرة

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