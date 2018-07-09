"الإسكان" تنظم ورشة عمل لبرنامج خدمات الصرف الصحي بالريف

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إنه تم تنظيم ورشة عمل تعريفية ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والممول من البنك الدولي بقرض قيمته 550 مليون دولار، لتعريف المقاولين بالبرنامج وطبيعته، ومميزات الاشتراك فيه، وتشجيع المقاولين الجادين للمشاركة.

وأضاف مستشار وزير الإسكان، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الورشة تأتي بالتعاون بين وحدة إدارة المشروعات (PMU)، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وبحضور رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، وعدد كبير من ممثلي شركات المقاولات.

وفي بداية اللقاء، رحب المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بمسؤولي وزارة الإسكان.

وبدأت فعاليات ورشة العمل، بكلمة للدكتور سيد إسماعيل، أوضح فيها أهمية البرنامج في تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والممارسات التي تتبعها، وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي لحوالي 830 ألف نسمة بقرى وعزب محافظات (الدقهلية والشرقية والبحيرة)، من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بتنفيذ حوالي 167 ألف وصلة منزلية جديدة لهم.

ونوه المستشار الفني لوزير الإسكان، خلال كلمته، إلى أن التمويل المطلوب لتنفيذ الوصلات متوافر بالفعل لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا إلى أن جميع قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ البرنامج جرى توفيرها لضمان عدم توقف التنفيذ في مراحله المختلفة.

وقدم الاستشاري العام للبرنامج، عرضًا تفصيليًا يشرح برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة، والموقف الحالي من عمليات الطرح الخاصة بالمشروعات المختلفة في نطاق المحافظات الـ3، بالمرحلة الأولى من البرنامج، موضحًا أن آلية تنفيذ المشروع تُعد نموذجًا فريدًا يتم تطبيقه بمصر، حيث يتم ربط التمويل بالنتائج المُحددة بالبرنامج (Program for Results).

ويهدف البرنامج لدعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي، لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي في القطاع من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج.​