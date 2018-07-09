الحكومة تبحث التعاون مع الصين في إقامة أبراج وخطوط نقل الكهرباء

كتب- عمر مصطفى:

التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الاثنين، الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووفد شركة ستيت جريد الصينية، لبحث إمكانية التعاون المشترك بين الجانب المصري والجانب الصيني في مجال إقامة أبراج وخطوط نقل الكهرباء.

واستعرض "العصار"، خلال اللقاء، الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والخبرات الفنية المتوفرة بشركة المعادي للصناعات الهندسية "مصنع 54 الحربي"، إحدى شركات الإنتاج الحربي، والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الهندسية الدقيقة، كما تنتج الشركة الملحقات المعدنية لأبراج وخطوط نقل الكهرباء (الضغط العالي والمتوسط والمنخفض).

كما استعرض "العصار"، إمكانيات شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) الرائدة في صناعة الموصلات والكابلات الكهربائية طبقًا للمواصفات القياسية العالمية، وكذلك إمكانيات شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 حربي) في مجال إنتاج العدادات الكهربائية الرقمية، والذكية، ومسبوقة الدفع، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة إمكانية استغلال هذه الإمكانيات في التعاون المشترك في مجال تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركة الصينية في مصر.

وأوضح "شاكر"، أن حجم المشروعات الحالية والمستقبلية التي تقيمها مصر في مجالات الطاقة تستوجب وجود صناعة قوية لتلبية احتياجات ومتطلبات هذه المشروعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال التصنيع المحلي، لافتًا إلى وجود تعاون كبير بين "الكهرباء" و"الإنتاج الحربي" فيما يتعلق بتصنيع العدادات الذكية ولمبات الليد والأسلاك والكابلات وغيرها من مهمات ومعدات.

وتابع وزير الكهرباء، أن التعاون المشترك في إقامة أبراج الكهرباء سيساهم في تحسين الخدمة للمستهلك المصري وتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة حتى عام 2035.

من جانبه، أشاد مايكل ليو، مدير شركة ستيت جريد الصينية في مصر، بمجهودات القطاع الحكومي المصري في توفير الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءتها، موضحًا أنه من خلال التعاون مع وزارتيّ الإنتاج الحربي والكهرباء، يمكن نقل وتوطين تكنولوجيا إقامة أبراج الكهرباء إلى شركة المعادي للصناعات الهندسية (مصنع 54 الحربي)، وفي مجال إنتاج الموصلات والكابلات الكهربائية إلى شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) باستخدام أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم في هذا المجال وفي أقل مدة زمنية، بهدف امتلاك تكنولوجيا تصنيع شبكات أبراج كهرباء تعمل بكفاءة عالية.

وذكر، أن ما تمتلكه شركتيّ المعادي للصناعات الهندسية وحلوان للصناعات غير الحديدية من إمكانيات في هذا المجال يؤهلهما لذلك.