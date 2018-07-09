غلق وتشميع 90 محلًا لتغيير نشاطهم السكني في مدينة 6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم تنظيم حملة مكبرة على الوحدات السكنية المخالفة، والتي حولها أصحابها لوحدات تجارية وإدارية بالمخالفة للقانون، موضحًا أنه جرى إغلاق وتشميع 90 محلًا تجاريًا كانوا يشغلون 30 وحدة سكنية في اليوم الأول.

وذكر المهندس خالد سرور، نائب رئيس الجهاز، أنه سيتم تنظيم حملات يومية لغلق الوحدات السكنية المخالفة، بالتعاون بين إدارة الأمن بالجهاز والجهات الأمنية، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة بالتعاون مع مديرية الأمن، نفذ حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين على محاور الطرق والمناطق الحيوية بالمدينة، وتشمل منطقة الحصري، ومدخل الحي المتميز، وشارع السوق القديم.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق أن أكد أنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة، وأجهزة الشرطة، لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقًا للوائح والقوانين.​