برلماني يطالب بتحويل ملف اللجنة الأولمبية للنيابة العامة

كتبت- هند الشامي:

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه أصبح لا مفر من تحويل ملف اللجنة الأولمبية للنيابة العامة بعد ثبوت وقائع مخالفات البعثة المصرية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016، وبالأخص بعد رفض الجهاز المركزي للمحاسبات لرد اللجنة الأولمبية.

وأضاف "فؤاد"، في بيان اليوم الاثنين، أن رفض الجهاز المركزي للمحاسبات ردود هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، على وقائع المخالفات يمهد بتحويله للنيابة، في ظل رغبة وزير الشباب والرياضة الجديد أشرف صبحي، بعدم التستر علي أي فساد في بداية توليه منصبه.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة كشف الحقائق من خلال تحقيق مباشر مدعوم من البرلمان ووزارة الشباب وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن الأمر يتساوى مع الإجراء الذي اتخذه وزير الأوقاف بشأن مخالفات هيئة الأوقاف، وإحالتها في حينها للنيابة العامة.