مطار القاهرة يسمح لمسؤولة بتسوانية بدخول البلاد لحضور ورشة عمل

كتب - طه عبيد:

سمحت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، لمسؤولة من هيئة البريد في جمهورية بتسوانا الإفريقية، بالدخول للبلاد دون الحصول على تاشيرة دخول مسبقة على جواز سفرها الرسمي، كما تقضي القواعد المعمول بها ومبدأ المعاملة بالمثل.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن شوانيلو خومو، مسؤولة هيئة البريد البتسوانية، وصلت على الطائرة المصرية من جوهانسبرج، لحضور ورشة عمل تشغيل التجارة الإلكترونية لصالح البلدان الإفريقية، والتي ينظمها البريد المصري.

وأضافت المصادر، أنه جرى الاتصال بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الجوازات الرسمية، الذي تشاور مع السفير أيمن مشرفة، مساعد الوزير للمراسم، وتقرر السماح للمسؤولة البتسوانية بالدخول لعدم وجود سفارة مقيمة لمصر في بلادها، وفي إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر بشقيقاتها الأفريقيات.