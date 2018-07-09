عادل لبيب يكشف لمصراوي حقيقة القبض عليه في قضية فساد: "شائعات مغرضة"

كتب- محمود رمزي ومحمد سامي:

نفى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، ما تردد من أنباء عن القبض عليه في قضية فساد واتهامه بتقاضي رشوة.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بإلقاء القبض على اللواء عادل لبيب التي شغل مناصب محافظ الإسكندرية وقنا و وزير التنمية المحلية سابقاً، في إتهامات متعلقة بوقائع فساد.

وقال لبيب في تصريحات خاصة لمصراوي، صباح اليوم الاثنين، :"أمارس حياتي بشكل طبيعي، وهذا الشائعات هدفها تشويه صورتي أمام المجتمع، رغم أن تاريخي في الإسكندرية أو قنا وتولي حقبة التنمية المحلية يشهد على نزاهتي، ولا يسمح باتهامي بهذه الاتهامات".

ووصف وزير التنمية المحلية الأسبق، هذه الأنباء بالشائعات المغرضة، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هدف لتشويه الشخصيات العامة النزيهة".

وأكد لبيب، أنه بصدد كتابة بيان لاستنكار هذه الشائعات.​