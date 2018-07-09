بداية التقديم لمدارس المتفوقين.. والبابا يلتقي برئيس ايطاليا.. أهم الأخبار المتوقعة اليوم

يبدأ تقديم الطلبات للالتحاق بمدارس المتفوقين بوزارة وزارة التربية والتعليم، كما يلتقي البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رئيس إيطاليا سيرجو ماتاريلا، كأهم الأخبار المتوقعة اليوم في أجندة الأحداث التي يستعرضها مصراوي في السطور التالية.

القاهرة .. يبدأ تقديم الطلبات للالتحاق بمدارس المتفوقين بوزارة وزارة التربية والتعليم , ويستمر تلقي الطلبات حتي يوم 19 يوليو الجاري.

عدن .. يزور مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن جريفيث، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة أحمد بن دغر لإجراء مباحثات حول الوضع في اليمن.

القاهرة .. يقدم المسرح الكوميدي التابع للبيت الفني للمسرح، أخر ليلة عرض لمسرحية "كوميديا البؤساء"، بعد أيام عرض ناجحة.

القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة 12 متهما في قضية ثأر أوسيم.

روما .. يلتقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مع رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتاريلا.