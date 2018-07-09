ساويرس: على الدولة طرح الأصول غير المستغلة للبيع

(مصراوي):

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن مصر أنهت الإجراءات الإصلاحية في البرنامج الاقتصادي لجذب الاستثمارات.

وأوضح ساويرس عبر برنامج "مال وأعمال" على فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش مؤتمر باريس حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، مساء أمس الأحد، أن الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة تحقق خسائر رغم إعادة ضخ استثمارات جديدة لها، لكن دون تغيير نظام الإدارة الذي أدى إلى الخسارة، وكأن الخصخصة كلمة "معيبة".

وشدد ساويرس على أن سرعة إيصال الدعم لمستحقيه هى أهم معضلة تواجه الحكومة الحالية، مشيرًا إلى ضرورة طرح أصور الدولة غير المستغلة للقطاع الخاص مثلما فعلت روسيا والصين.

وأكد أن طرح الدولة هذه الأصول في سوق القطاع الخاص، سيدر إيرادات ضخمة يقلل من الدين العام، مضيفًا أن الحل الوحيد لرفع الأجور وتحسين مستوى المعيشة هو زيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأشاد ساويرس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، قائلاً: "إنه لعب دورًا تاريخيًا وحكومته أنهت الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي".