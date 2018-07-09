اليوم.. الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل عن إعداد المخطط الشامل للموانيء التجارية المصرية 2030

مصراوي

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم الأثنين 9 يوليو ،ورشة عمل متخصصة لمناقشة متطلبات وإحتياجات دراسة إعداد المخطط الشامل للموانيء التجارية المصرية 2030، بفندق الماسه قاعة الماظه ، وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات،والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي و الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج. رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

وتأتى ورشة العمل علي خلفية توقيع الدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للمواني البحرية المصرية حتي 2030

من جانبه قال الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية ، أن المخطط الشامل للموانئ المصرية يهدف الي الإستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والإستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ والتأكد من الإستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب الإستثمار.

واضاف رئيس الاكاديمية العربية، أن المخطط الشامل يركز على اربعة مهام رئيسية للدراسة وهي: (تحليل الوضع الحالى للموانئ المصرية من حيث الطاقة الإستعابية ومدى الإستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة على المستوى القومي وعلى مستوى كل ميناء على حده لوضع إستراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانئ المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة إستراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها ( الخطة الوطنية الشاملة للموانئ)