"المريض الإنجليزي" تفوز بجائزة مان بوكر الدولية الـ50

محمد عاطف

كشفت لجنة تحكيم جائزة مان بوكر الذهبية، مساء اليوم، عن فوز رواية "المريض الإنجليزي" للكاتب السيريلانكي "مايكل أونداتجي"، بجائزة أفضل رواية فائزة بجائزة مان بوكر على مدار خمسة عقود، ويأتي ذلك الإعلان بمناسبة احتفال الجائزة بمرور 50 عامًا على إطلاقها.

ترجمت الرواية الفائزة بالجائزة إلى أكثر من ثلاثمائة لغة منها العربية، كما أنتج فيلم عنها في 1996، تحكي الرواية عن رجل محترق بالكامل له تاريخ غامض، وممرضته الكندية، ولص كندي هو صديق والد الممرضة، ولغام سيخي برتبة ملازم، في أجواء الحرب العالمية الثانية.

تنقسم الرواية إلى عشرة فصول تقدم سير الشخصيات الأربع، وعوالمها بشكل متداخل، تبدأ من المريض الإنجليزي المحترق بكامله وممرضته الكندية التي تقرر البقاء معه في فيلا مهدمة في إيطاليا أواخر الحرب العالمية الثانية. تحاول الممرضة هانا الاقتراب من عالم المريض الإنجليزي الذي نسي اسمه، والهرب من عالمها الذي تواجه فيه موت أبيها في الحرب، وعبثية الحرب، يظهر ديفد كارافاجيو، وهو صديق قديم لوالدها، وينضم إليهما في عزلتهما، ثم يعقبه اللغام السيخي كيربال سنغ الذي يرتبط بهانا.

يتعرف كارافاجيو على شخصية المريض الإنكليزي باعتباره الكونت الهنغاري لازلو دو ألماشي من الجمعية الملكية الجغرافية، ويتذكر ألماشي عشيقته كاثرين كليفتون، زوجة جيوفري كليفتون، وموتهما المأساوي في حادث خطط له الزوج ليقتل ثلاثتهم، كما يتذكر رحلاته الطويلة في الصحارى العربية، وكتبه، واكتشافاته.

تصبح معرفة هانا باللغام السيخي كيربال سنغ (كيب) أعمق، لكنهما يصلان إلى نهاية مسدودة بسبب تأثر كيب الشديد بالقنابل النووية التي أُلقيت على هيروشيما ونكازاكي، واعتقاده الجازم بأن هذه القنبلة ما كان لها أن تُلقى على أمة بيضاء، ولو كانت ثمناً لانتهاء الحرب. بينما تنسحب هانا إلى الداخل.