وزيرة الهجرة تشهد حفل عرض مشروعات طلبة قسم إدارة الإعلام بالأكاديمية العربية

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كتبت-مروة شوقي:

شهدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، مساء الأحد، حفل عرض مشروعات طلبة قسم ادارة الإعلام -كلية الإدارة والتكنولوجيا- بالأكاديمية العربية للعلوم، والتكنولوجيا والنقل البحرى حيث أقيم الحفل بمكتبة الإسكندرية.

وشهد الحفل حضور ويندى فريمان قنصل عام بريطانيا بالإسكندرية، والسفير عبد العزيز عيسي قنصل لبنان بالإسكندرية ، علاء الكحكى مدير قنوات النهار الإعلامية نجوى إبراهيم ، الإعلامى أحمد فايق الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وهنأت مكرم، الخريجين واسرهم وذويهم، قائلة:" اليوم أنتم تجنون ثمار جهودكم، وتشرفون اكاديميتكم وأساتذتكم ووطنكم بكل وفاء وإخلاص، فحققتم هدف التحصيل، وبدأتم فترة العطاء لهذا الوطن، فمقياس قوة اى دولة شعبها وبالاحرى شبابها الذين يعدون مصدر ثروتها وطاقتها".

ولفتت مكرم، الي أن علاقة وزراة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالأكاديمية ليست بجديدة، مشيرة الى أنها بدأت منذ مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي نجحت بمشاركة الأكاديمية.

ومن جانبه ثمّن رئيس الأكاديمية، حضور مكرم، مشيدًا بحرصها الدائم على دعم الأكاديمية ومساندتها.

و اوضح أن للأكاديمية لديها شراكات استراتيجية محلية ودولية مع كبريات المؤسسات التعليمية لتصبح مخرجاتها وثيقة الصلة بالواقع، وملبية لمتطلبات العمل الي جانب اسهامها الفاعل في خدمة المجتمع.

وشدد على أن الأكاديمية تحرص على تخريج كفاءات مميزة انسجاما مع فلسفتها في التطوير والتحديث، من خلال التسلح بالعلم والمهارة المهنية.