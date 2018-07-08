بالشروط والمواعيد.. "التعليم" تعلن فتح باب ​التقدم لمدارس المتفوقين

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين للعام الدراسي 2018-2019.

وأوضح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تقرر فتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، و(المتفوقين بعين شمس)، وذلك اعتبارًا من يوم غد الاثنين الموافق 9 يونيو وحتي الخميس الموافق 19 من نفس الشهر.

وأضاف أن أهم الشروط الواجب توافرها في الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي خلال العام 2017/2018، والمتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين هي على النحو التالي:

أولاً : بالنسبة لمدرسة المتفوقين بعين شمس:

الحصول على مجموع لا يقل عن (252) درجة، وبنسبة تعادل (90%) من المجموع الكلي.

ثانيًا: بالنسبة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا :

- ألا يقل مجموع درجات الطالب عن (274,5) درجة بنسبة تعادل (98 %) من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادة واحدة على الأقل من مواد: (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم).

- ألا يقل مجموع درجات الطالب عن (266) درجة بنسبة تعادل (95 %) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد: (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم).

ومن جانب آخر، أعلن حجازي، أنه سيتم عقد اختبارات القبول لمدرسة المتفوقين (عين شمس) للطلاب يوم الإثنين 6 أغسطس المقبل، وبالنسبة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM): تُعقد الاختبارات يومي: الثلاثاء، والأربعاء الموافقين 7، 8 من أغسطس.

وأشار إلى أن الموعد المحدد لعقد الاختبار لمن لم يتمكن من أداء الامتحان لظروف قهرية، سيعقد الاختبار يوم الأحد 12 من شهر أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أنه سيتم تلقي طلبات الطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط: http://www.moe.gov.eg.