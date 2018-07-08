"الأعلى للإعلام": ملتزمون بقرار النائب العام بحظر النشر في أزمة "57357"

كتب- مصطفى علي:

قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس ملتزم بقرار النائب العام بحظر النشر في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بشأن أزمة مستشفى 57357، والتي تم على إثرها استدعاء مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا.

وأضاف "سليم"، لمصراوي، أن المجلس لن يعلق على مثول الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد للتحقيق أو يعلن أي شيء حول قراره السابق بحظر النشر في أزمة مستشفى سرطان الأطفال 57357، احترامًا لقرار النيابة العامة بوقف النشر في هذه الأزمة لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

وأوضح، أن "مكرم" سيمتثل للتحقيق معه يوم الأربعاء المقبل في حضور نقيب الصحفيين والشؤون القانونية للنقابة.

وأعلنت نقابة الصحفيين، تضامنها الكامل مع "شيخ الصحفيين" الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ونقيب الصحفيين الأسبق، على خلفية قرار النائب العام بمثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وقال حاتم زكريا، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وعضو المجلس الأعلى للإعلام، إن نيابة أمن الدولة العليا استجابت لطلب نقابة الصحفيين بتأجيل التحقيق مع الكاتب مكرم محمد أحمد، والذي كان محدد له اليوم، ليوم الأربعاء المقبل.

وأضاف "زكريا"، أنه سيحضر التحقيق مع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، كلٍ من: نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، والسكرتير العام حاتم زكريا، ومحامي النقابة سيد أبوزيد.