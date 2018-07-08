أخفاها في ملابسه.. ضبط 21 طلقة نارية محظورة بحوزة أمريكي بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء الأحد، من ضبط محاولة تهريب كمية من الطلقات النارية محظور استيرادها بعدما أخفاها راكب أمريكي الجنسية من أصل مصري داخل حقائبه.

وذكرت مصادر بالمطار أن حسن حمدى مأمور لجنة التفتيش اشتبه في الراكب الأمريكي أثناء إجراءات وصول الطائرة الإيطالية القادمة من روما، لقصر المدة بين السفر والعودة، فجرى بعدها تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة.

وأضافت المصادر أنه بعد تفتيش حقائب الراكب تبين وجود 21 طلقة نارية خاصة بالبندقية عيار "7.62 × 39" مم ، مخبأة داخل علبة كرتون داخل بكيس لاصق شفاف بين طيات ملابسه.

وقرر محمد قناوي مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 50 لسنة 208 وإبلاغ الجهات المختصة.