وكيل "النواب": الحكومة طلبت مهلة حتى الثلاثاء للرد على تساؤلات برنامجها

كتب- أحمد علي وهند الشامي:

قال النائب السيد الشريف، وكيل البرلمان ورئيس لجنة دراسة بيان الحكومة بمجلس النواب، إن اللجنة أصدرت عددًا من التوصيات والتساؤلات المبدئية خلال اجتماع مناقشة برنامج الحكومة، الأحد، أبرزها ضرورة وضع جدول زمني للبرنامج، وتحديد الموارد المالية اللازمة لتنفيذه، والتنفيذ الدقيق لمحور تحسين معيشة المواطن المصري.

وأضاف "الشريف"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، الأحد، أن المستشار عمرو مروان، وزير شوؤن مجلس النواب، طلب من اللجنة مهلة حتى يوم الثلاثاء المقبل للرد على جميع الاستفسارات الخاصة ببرنامج الحكومة، تمهيدًا لعقد اجتماع أخير للجنة الأربعاء المقبل، لوضع التصور النهائي، وحسم رأي اللجنة فيما يخص منح الثقة لها.

ونوه "الشريف"، إلى أن منح الثقة للحكومة لن يكون إلا باقتناع كامل، واللجنة تنتظر الرد على الاستفسارات التي طرحتها، موضحًا أن برنامج الحكومة يحتاج لعدد كبير من التشريعات لتفعيله، وهو ما يستجوب الحكومة سرعة الانتهاء من هذه التشريعات في أقرب وقت ممكن لتقديمها لمجلس النواب.