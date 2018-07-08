"التعليم": 90.9% نسبة النجاح بمادة الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، انتهاء لجان تقدير الدرجات من تصحيح مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا - الديناميكا)، التي أداها طلاب شعبة الرباضيات بالثانوية العامة.

وبحسب بيان صحفي، الأحد، جاءت نتيجة المادة كالتالي:

- إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحان (103,523) طالبا وطالبة.

- إجمالي الطلاب الناجحين (94,075) طالبا وطالبة.

- إجمالي الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (3509) طالبا وطالبة.

وبلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (90,9%).

وجاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول (29,224) طالبا وطالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (31.06%).

- حصول (20,863) طالبا وطالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (22.18%).

- حصول (15,062) طالبا وطالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (16.01%).

وأكد حجازي أنه سيتم إعلان مؤشرات نتائج امتحان المواد الدراسية فور الانتهاء من تقدير أوراق إجابتها ورصد درجاتها أولاً بأول، مشيرًا إلى أن إعلان نتائج امتحان الدور الأول من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، سيكون عقب انتهاء لجان النظام والمراقبة من جميع أعمال رصد الدرجات وعقب اعتمادها وزير التربية والتعليم.