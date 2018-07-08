"التعليم": 86.9 % نسبة النجاح بمادة الأحياء للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، انتهاء لجان تقدير الدرجات من تصحيح مادة الأحياء، التي أداها طلاب شعبة العلوم بالثانوية العامة.

وبحسب بيان صحفي، الأحد، جاءت نتيجة المادة كالتالي:

- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (234,02)طالبًا وطالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (209,685) طالبًا وطالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (8100) طالبًا وطالبة.

وبلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (89,6%).

وجاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول (88,203) طالبا وطالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (42.06%).

- حصول (39,844) طالبا وطالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (19.00%).

- حصول (26,647) طالبا وطالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (12.71%).