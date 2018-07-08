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مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على الحرس الوطني بتونس

06:28 م الأحد 08 يوليو 2018
مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على الحرس الوطني بتونس

الدكتور شوقي علام

كتب- محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية جندوبة شمال غرب تونس؛ مما أسفر عن مقتل 9 من عناصر الحرس الوطني التونسي.

وطالب مفتي الجمهورية -في بيانه الذي أصدره الأحد- المجتمعَ الدولي بضرورة القيام بدوره، والتعاون الدولي الفعال للتصدي للجماعات والتنظيمات الإرهابية ومَن يموِّلها ويقف خلفها؛ لاجتثاثها من جذورها من خلال تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن والتدريب لعناصرها.

وتوجه المفتي بخالص العزاء والمواساة لتونس، رئيسًا وحكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

شوقي علام مفتي الجمهورية الإرهاب تونس الحرس الوطني التونسي

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