لليوم الثاني.. "التعليم" تواصل ورش عمل مسابقة "الباحثون للشباب"

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ورش عمل فعاليات مسابقة "الباحثون الشباب"، والمقامة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر خلال الفترة من أول الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل، تواصل تدريب طلاب وطالبات المرحلة الثانوية الذين تقدموا للمسابقة من جميع محافظات مصر، لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح "خيري"، في بيان صحفي الأحد، أنه تم اختيار الطلاب من خلال الأبحاث التي تقدموا بها للمسابقة.

وذكرت الدكتورة يسرا علام، مستشار الوزير للتسويق والترويج، أن المسابقة تستهدف 250 طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية، بداية من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي من جميع محافظات مصر، وأن الهدف الأساسي من المسابقة هو تحسين وتأهيل مهارات البحث العلمي لدى الطلاب.

ونوهت "علام"، إلى أن فعاليات ورش العمل تضمنت محاضرات ناقشت مجموعة من المحاور، منها أنواع المجالات البحثية التي تستهدفها المسابقة، وهي "التكنولوجيا في الهندسة، والطاقة، والغذاء، والزراعة، والطب، والأحياء، والإعلام، والابتكار المصرفي"، وجاء المحور الثاني حول أنواع وأهمية المهارات الحياتية، سواء كانت "فكرية، أخلاقية، فنية، ثقافية، إنسانية، سياسية، ومهارة الثقة بالنفس"، وغيرها من المهارات التي يحتاجها الإنسان للتواصل والتعايش مع المجتمع.

وعن مضمون محاضرات بنك المعرفة المقدمة للطلاب والطالبات، أوضحت "علام"، أن بنك المعرفة يقدم مجموعة من المحاضرات مضمونها كالتالي: "أنواع مصادر المعلومات المتوفرة على بنك المعرفة المصري، وكيفية تصفح المصادر التعليمية والعلمية المختلفة المتاحة علي بوابة بنك المعرفة، وتحميل النص الكامل والفيديو والصور الخاصة بالمعلومات المطلوبة، ومقدمة حول كيفية إدارة المراجع الخاصة بالمشتركين في المسابقة عند كتابة مقالة علمية بواسطة تطبيق (EndNote Online)".

وقدمت مؤسسة مصر الخير متمثلة في يمنى سعد، مدير أول البعثات بمؤسسة مصر الخير، ضمن برنامج اليوم الثاني، محاضرة عن أهداف مؤسسة مصر الخير التي تتبناها داخل المجتمع المصري؛ لخدمة الهدف العام، وهو بناء الإنسان المصري على كافة المستويات، سواء العلمية أو الأدبية والثقافية، والصحية، والاجتماعية.