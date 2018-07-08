نائب وزير الزراعة: قانون التأمين الصحي البيطري في مصلحة المواطن

كتب - أحمد علي:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن قانون التأمين الصحي البيطري، يأتي في مصلحة المواطنين، لافتًا إلى ترقيم الحيوانات وفحصها بشكل دوري وتحصينها ضد الأمراض.

وأضافت "محرز"، خلال كلمتها اليوم الأحد، باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لمناقشة بيان الحكومة، أن محافظة بني سويف أكثر المحافظات التي يوجد بها تحسين وراثي، مشيرة إلى أن وزير الزراعة اعتمد مبلغ 300 ألف جينه لعلاج الحيوانات بمحافظة بني سويف مجانًا.

وتابعت نائب وزير الزراعة، أن الفحوصات تتم بشكل مجاني لصغار المربيين، للتشجيع على الانتهاء من قاعدة البيانات الصحيحة، خصوصًا وأن هناك بعض المواطنين يمتنعون عن تسجيل المواشي ضمن قاعدة البيانات، رغم أهمية هذه الخطوة بالنسبة لهم، قائلة إن هناك بعض المربيين لا يريدون تحصين حيواناتهم.