أكثر الكلمات إنتشاراً

ثعابين البحيرة بطاقات التموين نادي الأهرام مونديال روسيا محمد صلاح

نائب وزير الزراعة: قانون التأمين الصحي البيطري في مصلحة المواطن

06:12 م الأحد 08 يوليو 2018
نائب وزير الزراعة: قانون التأمين الصحي البيطري في مصلحة المواطن

الدكتورة منى محرز

كتب - أحمد علي:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن قانون التأمين الصحي البيطري، يأتي في مصلحة المواطنين، لافتًا إلى ترقيم الحيوانات وفحصها بشكل دوري وتحصينها ضد الأمراض.

وأضافت "محرز"، خلال كلمتها اليوم الأحد، باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لمناقشة بيان الحكومة، أن محافظة بني سويف أكثر المحافظات التي يوجد بها تحسين وراثي، مشيرة إلى أن وزير الزراعة اعتمد مبلغ 300 ألف جينه لعلاج الحيوانات بمحافظة بني سويف مجانًا.

وتابعت نائب وزير الزراعة، أن الفحوصات تتم بشكل مجاني لصغار المربيين، للتشجيع على الانتهاء من قاعدة البيانات الصحيحة، خصوصًا وأن هناك بعض المواطنين يمتنعون عن تسجيل المواشي ضمن قاعدة البيانات، رغم أهمية هذه الخطوة بالنسبة لهم، قائلة إن هناك بعض المربيين لا يريدون تحصين حيواناتهم.

منى محرز وزير الزراعة التأمين الصحي البيطري ترقيم الحيوانات

الخبر التالى:

لليوم الثاني.. "التعليم" تواصل ورش عمل مسابقة "الباحثون للشباب"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان