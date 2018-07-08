منها "إنهاء قوائم انتظار المرضى".. 7 تكليفات عاجلة من السيسي للحكومة

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

بحث الاجتماع، سبل متابعة خطوات تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، الذي أمر الرئيس بإطلاقه منذ أيام.

ووجه الرئيس السيسي، تكليفات مختلفة للحكومة جاءت كالتالي:

- سرعة تصحيح العوار في نظام العلاج الطبي القائم بالدولة.

- التشديد على أهمية مشروع التأمين الصحي الجديد لتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين.

- سرعة تجهيز المستشفيات النموذجية في المحافظات على أعلى مستوى، وأن تكون المستشفيات في عواصم المحافظات، بحيث يتجنب المواطنون مشاق الانتقال إليها.

- تنفيذ المسح والفحص الطبي لفيروس "سي" في أسرع وقت وبأحدث الأجهزة، وتوفير العلاج لمن تظهر إصابته به.

- إتمام الفحص الطبي للشباب والأطفال الأقل من 18 سنة في المدارس.

- إنهاء قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية 6 أشهر، مع مراعاة الحالات الحرجة.

- إضافة مشروع تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والمحليات.