تصل لـ240 جنيهًا.. ننشر الأسعار الجديدة لتذاكر المتحف المصري بالتحرير

كتب- يوسف عفيفي:

قالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن المتحف يشهدًا رواجًا سياحيًا تزامنًا مع معرض "كنوز" الفرعنة المقام بموناكو حاليًا، والعرض المميز للقطع الأثرية المستردة من إيطاليا مؤخرًا، بالإضافة إلى تحسن حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وقالت عبدالرازق لـ"مصراوي"، الأحد، إن هناك أسعارًا جديدة لتذاكر زيارة المتحف للمصريين والعرب والأجانب، بالإضافة إلى أن هناك فترة مسائية يومي الأحد والخميس، من كل أسبوع بدءًا من الخامسة والنصف مساءً حتى التاسعة ليلا ومخصص لها تذاكر أخرى وهي كالتالي:

أسعار التذاكر (صباحًا) طوال أيام الأسبوع

ـ 20 جنيها لزيارة المتحف للمصريين والعرب، و40 جنيها لمشاهدة المومياء.

ـ 5 جنيهات للطلاب والأطفال بداية من 6 سنوات للمتحف، و20 جنيها للمومياء.

ـ 120 جنيها للأجانب لزيارة المتحف، و150 جنيها لمشاهدة المومياء.

ـ 240 جنيها تذكرة مجمعة للأجانب بسعر مخفض للمتحف والمومياء.

أسعار التذاكر (ليلاً) يومي الأحد والخميس:

ـ 30 جنيها للمصريين والعرب للمتحف، و60 جنيها لزيارة المومياء.

ـ 15 جنيها للطلاب والأطفال للمتحف، و30 جنيها لزيارة المومياء.

ـ 180 جنيها للأجانب لزيارة المتحف، و225 جنيها للمومياء.

يذكر أن أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير كانت تبلغ في الماضي، 10 جنيهات للمصريين والعرب و30 جنيها لمشاهدة المومياء، في حين كان يبلغ سعرها للطلاب والأطفال المصريين 5 جنيهات لزيارة المتحف و15 جنيها لمشاهدة المومياء، وبلغت الأسعار للأجانب 120 جنيها لزيارة المتحف و150 جنيها لمشاهدة الموميا و240 جنيها للتذكرة المجمعة للمتحف والمومياء.