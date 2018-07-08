​رواج سياحي بالمتحف المصري تزامنا مع عرض الآثار المستردة من إيطاليا

كتب- يوسف عفيفي:

قالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن عرض الآثار المستردة من إيطاليا في مدخل المتحف مباشرة حققت رواجا سياحيا كبيرا في عدد الزيارات اليومية للمتحف لتتراوح ما بين 3 آلاف إلى 3 آلاف و500 زائر يوميا منذ عرضها وحتى الآن.

كانت وزارة الآثار، أعلنت الأربعاء الماضي، عرض القطع الأثرية المستردة من إيطاليا، في المتحف المصري بالتحرير، لمدة أسبوع أمام الجمهور، وذلك بعد خضوعها لأعمال الترميم بالمتحف، من قبل المرممين فور استلامها لمدة 3 أيام حتى بدأ عرضها.

وقالت عبدالرزاق لمصراوي، الأحد، إن عرض القطع الأثرية لفت أنظار جميع زائري المتحف، ويستطيع الزائر أن يزورها بنفس التذكرة العادية مع الآثار الأصلية الموجودة بالمتحف، لافتة إلى أن هناك نية لمد فترة العرض أسبوع آخر بعد الإقبال الكثير عليها.

وأضافت أن إجمالي عدد الآثار المستردة من إيطاليا بلغ 1991 قطعة أثرية، منهم 1816 قطعة عملات معدنية، و175 قطعة أثرية عبارة عن أقنعة وتماثيل من الأوشابتي ونماذج ومراكب و4 قطع آثار إسلامية وأقنعة من أجزاء الكارتوناج وهي عبارة عن طبقات من الكتان أو البردي مغطاة بالجص (الجبس) كانت تستخدم في مصر القديمة لعمل الأقنعة الجنائزية.

وعادت القطع المصرية المستردة من إيطاليا لمصر يوم الجمعة الماضي، بعد أن تسلمها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمستشار محمد عزت رئيس النيابة بمكتب النائب العام للإشراف علي الإجراءات و ذلك بعد موافقة النيابة العامة الإيطالية علي تسليم جمهورية مصر العربية هذه القطع بناء علي طلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصري.

ويبلغ عدد هذه القطع 21 ألفا و660 عملة معدنية بالإضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثال أوشابتي صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و 5 أقنعة مومياوات بعضهم مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرين من الخشب ورأسين كانوبي و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي.