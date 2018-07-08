​"التعليم" تعلن تطبيق جزء من أنشطة "التوكاتسو" اليابانية في مدارس الحكومة

كتبت- ياسمين محمد:

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تطبيق عدد محدود من أنشطة "التوكاتسو" اليابانية في المدارس المصرية الحكومية على مستوى الجمهورية، بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

جاء هذا تزامنًا مع بدء الدراسة بـ40 مدرسة يابانية العام الدراسي المقبل 2018- 2019، المنطلق في شهر سبتمبر.

وبحسب منشور لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، فإن باقة أنشطة "التوكاتسو" كاملة ستطبق بالمدارس المصرية اليابانية فقط، بينما باقي المدارس الحكومية يطبق فيها عدد محدود من هذه الأنشطة.