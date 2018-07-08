مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على دورية عسكرية تونسية

القاهرة - (أ ش أ)

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد - الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية جندوبة شمال غربي تونس وأسفر عن مقتل 6 من عناصر الحرس الوطني التونسي.

وعبر البيان عن تعازي مصر حكومةً وشعبًا لحكومة وشعب دولة تونس الشقيقة في ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم، وجدد التأكيد على وقوف مصر بجانب تونس في مواجهة ظاهرة الإرهاب وكافة أشكال العنف والتطرف.

وجدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدوره نحو التصدي لتلك الظاهرة البغيضة، واجتثاثها من جذورها من خلال تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن والتدريب لعناصرها.