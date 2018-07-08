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    سفير بريطانيا بالقاهرة: دعوة شيخ الأزهر مسلمي الغرب للاندماج تحقق الاستقرار في أوروبا

    04:36 م الأحد 08 يوليو 2018
    سفير بريطانيا بالقاهرة: دعوة شيخ الأزهر مسلمي الغرب للاندماج تحقق الاستقرار في أوروبا

    شيخ الأزهر يلتقي سفير بريطانيا بالقاهرة

    كتب – محمود مصطفى:

    استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، جون كاسن سفير المملكة المتحدة بالقاهرة

    وأكد فضيلة الإمام الأكبر، حسب بيان، على أهمية إشراك الشباب في جهود تعزيز الحوار والسلام بين الشرق والغرب، مبينًا أن الشباب بما يمتلكه من طاقات فاعلة وقدرات على استخدام وسائل التواصل الحديثة لديه القدرة على كسر الحواجز وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي أساءت للعلاقات بين الأديان وأثرت على السلام العالمي.

    من جانبه أكد السفير البريطاني حاجة الدول الأوروبية إلى خطاب الأزهر ومنهجه الوسطي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في ظل التعدد الثقافي الذي تشهده هذه المجتمعات، مضيفًا أن رسائل فضيلة الإمام الأكبر وخطاباته إلى الغرب تحقق هذا الهدف من خلال دعوته الدائمة للمسلمين في الغرب للاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم.

    أحمد الطيب الأزهر الشريف جون كاسن أوروبا

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