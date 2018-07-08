لماذا قررت وزارة التعليم بدء الدراسة 1 سبتمبر للصف الأول الابتدائي؟

كتبت- ياسمين محمد:

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2018/ 2019، لتبدأ في 1 سبتمبر 2018، إلى 30 مايو 2019، بعدد 38 أسبوعًا تقريبًا بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

بينما تبدأ الدراسة في 22 سبتمبر 2018، وتستمر حتى 6 يونيو 2019، بعدد 35 أسبوعًا تقريبًا، بالنسبة للصفوف بداية من الثاني الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه تقرر بدء الدراسة مبكرًا بالنسبة للصفوف الأولى، لمدة 3 أسابيع مقارنة بالصفوف الأخيرة؛ لإتاحة الوقت لتدريس المناهج الجديدة، إذ يبدأ تطبيق النظام التعليمي الجديد "التعليم 02"، بهذه الصفوف في سبتمبر المقبل.

وتطبق وزارة التعليم، نظامًا تعليميًا جديدًا، يبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، في سبتمبر 2018.

ويهدف النظام الجديد إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الطلاب من لغتهم العربية كلغة أم؛ إذ يدرس الطلاب طوال المرحلة الابتدائية، باقة متعددة التخصصات باللغة العربية تتضمن مواد: "اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم والدراسات"، إلى جانب مواد منفصلة هي: "اللغة الانجليزية، والتربية الدينية، والتربية البدنية والصحية".

ويسعى النظام الجديد لإعادة متعة التعلم للطلاب، من خلال ممارسة الأنشطة، وتحويل الطالب إلى محور العملية التعليمية، وتحويل المعلم من ملقن إلى مرشد وموجه فقط.

وتباينت ردود أفعال أولياء الأمور حول القرار، إذ رأى البعض أنه يصب في مصلحة الطلاب؛ حتى لا يتعجل المعلمون في شرح المناهج، وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة، بينما رأى البعض الآخر، أن طول فترة الدراسة قد يشكل عبئًا على الأطفال.

وقالت عبير أحمد، مؤسسة صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" على "فيسبوك"، إن الصفحة تلقت عددًا من شكاوى أولياء الأمور، بسبب طول فترة العام الدراسي الجديد.

وأوضحت "أحمد"، في بيان اليوم الأحد، أن الأطفال في عمر صغير، وسيسبب طول فترة العام الدراسي عبئًا عليهم، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في بداية سبتمبر.

فيما انتقد بعض أولياء الأمور، طول فترة الفصل الدراسي الأول مقارنة بالفصل الدراسي الثاني، مشيرين إلى أن الفصل الأول يبدأ في 1 سبتمبر 2018 ويستمر حتى 24 يناير 2019، فيما يبدأ الفصل الثاني في 7 فبراير وينتهي في 30 مايو 2019.

وقال أولياء الأمور، بحسب الصفحة: "الفصل الدراسي الأول طويل كفاية، المفروض يكون فيه توازن بين الفصلين الدراسيين، كان ممكن نبدأ الفصل الأول في أول سبتمبر، ويقدم إجازة نصف السنة، علشان نتيح فرصة للفصل الدراسي الثاني لأن منهجه بيكون أكبر".

وطالبت عبير أحمد، وزارة التربية والتعليم، بإعادة النظر في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ومراعاة تعليقات أولياء الأمور.