وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة والملاحة الجوية قبل انطلاق موسم الحج

كتب– طه عبيد:

تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني صباح اليوم الأحد، مطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن جولة تفقدية شملت مبنى الرحلات الموسمية، ومبنى الركاب رقم ٢، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وبرج المراقبة، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الملاحية بمطار القاهرة الدولي.

وطالب وزير الطيران بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لموسم الحج، كما تفقد سير العمل داخل مبني الركاب الجديد رقم 2 المخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، واطمأن الوزير على انتظام الرحلات وحركة التشغيل، ووجه الفريق يونس بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمسافرين.

ووفق بيان صادر منذ قليل، زار الوزير للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بدأت بمبني برج المراقبة الجوية بأقسامه المختلفة، والتي شملت وحدة برج مطار القاهرة وغرف الأجهزة ووحدة الاقتراب (Approach control unit)، ثم زيارة لمركز مراقبة المنطقة (Area Control Center)، والتى تقوم بالتوجيه النهائي للطائرات المغادرة ومتابعة الحركة الجوية حتى دخول وخروج الطائرات من المجال الجوى المصرى.

وتفقد الفريق يونس محطة الأقمار الصناعية، وأجهزة الرادارات وغرفة التحكم الملاحية، والتى تقوم بإدارة الحركة الجوية بالتنسيق مع برج المراقبة، وشاهد أيضاً كل من المبنى الإداري للشركة وقاعات التدريب والمؤتمرات وكذا معمل اللغات، والتقى الوزير بالعاملين بالشركة من مراقبين جويين ومهندسين وإداريين، وأكد على ضرورة الالتزام بكافة معايير الأمن والسلامة فى إدارة منظومة الملاحة الجوية بالمطارات المصرية.

من ناحية أخري التقى الفريق يونس المصري، اللواء محمد كامل رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران EAS فى إطار سلسلة الاجتماعات مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة، للتعرف على أداء العمل والوقوف على التحديات والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبة، وعرض اللواء كامل، الأنشطة والخدمات التى تقدمها الشركة، وفى نهاية الاجتماع وجه وزير الطيران بإنشاء منظومة متكاملة لزيادة أنشطة الشركة لخدمة حركة الطيران، وتوفير أفضل الخدمات لشركات الطيران بالمطارات المصرية.​