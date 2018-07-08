"وهب الله": وزير قطاع الأعمال وعد بصرف العلاوات للشركات خلال 24 ساعة

كتبت- هند الشامي:

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إنه التقى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، منذ قليل، خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وبحث معه مشكلة صرف العلاوة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف "وهب الله"، في تصريحات اليوم الأحد، أن وزير قطاع الأعمال العام وعده بأنه يوافق على صرف العلاوات للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وسترسل التعليمات والقواعد خلال 24 ساعة للشركات بصرف العلاوة.

وتابع "وهب الله"، أن ذلك يأتي في إطار تطبيق المادة الرابعة بقانون صرف علاوة استثنائية، وخاصة للعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والتي نصت على ألا تقل علاوات وزيادات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، عن العلاوات المقررة للعاملين بالدولة بموجب هذا القانون.