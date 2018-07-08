وزير الكهرباء يبحث مع وفد ياباني منحة تحسين كفاءة الطاقة

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، وفدًا من شركة هيتاشي ليميتد اليابانية، بشأن المبادرة اليابانية لإدارة الأصول، وما يخص ذلك بمحطات المحولات، تماشيًا مع رفع كفاءة الشبكة الكهربائية المصرية، وفي إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة لتنفيذ مشروعاته طبقًا لأحدث التكنولوجيات وتحسين كفاءة الطاقة والاهتمام الذي يوليه القطاع للصيانة.

وأشاد وزير الكهرباء، في بيان اليوم، بالتعاون الحالي والمستقبلي مع الجانب الياباني، معربًا عن امتنانه من تبادل الخبرات بين الجانبين.

وأوضح ممثلو الشركة، أن شركة هيتاشي ليميتد اليابانية بالتعاون مع "شوبو إلكتريك"، ستقدم دراسة الجدوى التي يقدمها الجانب الياباني كمنحة للجانب المصري، وذلك لعمل برامج الصيانة طبقًا لأحدث التكنولوجيات وتدعيم الشبكة الكهربائية المصرية.

ومن المقرر أن تتضمن دراسة الجدوى لكل من شركتي هيتاشي وشوبو إلكتريك، محطات المحولات (GIS) القائمة وأحواش المفاتيح واقتراح الصيانة اللازمة لتحديثها ورفع كفاءتها، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية للمهندسين على طرق التشغيل والصيانة في المحطات الموجودة في مصر.

وتأتي هذه الجهود استكمالًا للتعاون المثمر بين كل من مصر واليابان في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المصري.​