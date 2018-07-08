"الزراعة": 44 مليون جنيه لتطوير بحيرة قارون

كتب- أحمد مسعد:

واصلت وزارة الزراعة، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال برامج تطوير وتنمية البحيرات المصرية، باعتبارها ثروة قومية تعرضت للتدهور خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع معدلات التلوث في مياهها وانخفاض الإنتاج السمكي لها، وهو ما دفع الوزارة للقيام بأعمال تطهير البحيرات، ومنها بحيرة قارون، وتقدر تكلفة الأعمال الجارية والتي سيجري تنفيذها مبلغ وقدره 44 مليون جنيه، ويتم أخذ عينات بصفة دورية، والتي أثبتت تحسن خواص المياه كثيرًا عما كانت عليه قبل أعمال التطوير، وخاصة الأمونيا التي كانت في البداية أعلى من الحد المسموح به، وأصبح الآن لا يوجد أي أثر لها.

وانتهت وزارة الزراعة من تجهيز مبني إدارة متكاملة لبحيرة قارون، يضم ممثلين عن الجهات المعنية "الثروة السمكية- شرطة البيئة والمسطحات المائية - البيئة - الإسكان - المحافظة"، للتنسيق الكامل بين جميع الجهات لسرعة إنجاز الأعمال بالبحيرة ولسهولة مراقبة المسطح المائي للبحيرة، ويجري حاليًا إنشاء المبني على حدود البحيرة مباشرة ويشتمل المبنى معامل متخصصة لإجراء التحاليل الخاصة بالمياه والأسماك.

وقالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية الأحد، إن الوزارة تواصل خطتها للنهوض بالإنتاج السمكي للبحيرات المصرية، وإعادتها إلى سابق عهدها حتى تكون مصدرًا للخير والنماء وإضافة إلى الناتج القومي، موضحة أن ذلك يتم من خلال في تطهير البحيرات، وإزالة جميع التعديات عليها، مشيرة إلى أن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة عقد عدة اجتماعات لمتابعة الموقف أولًا بأول.

وأضافت "محرز"، أن أعمال تطوير بحيرة قارون شملت زيادة المخزونات السمكية بالمسطح المائي، وتنمية البحيرة بـ70 ألف وحدة زريعة جمبري، وتنمية المسطح المائي بأمهات أسماك الموسى من بحيرة البردويل، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ مرسى لاستقبال مراكب وقوارب الصيد بالبحيرة ومرسى لخروج مراكب وقوارب الصيد وخدمات تداول الأسماك بأسلوب علمي للحصول على أسماك ذات قيمة وجودة مرتفعة.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أنه تم استغلال مساحة مائية لإنشاء أحواض استقبال وتحضين زريعة الأسماك قبل إلقائها بالبحيرة، لافتة إلى تنفيذ عدد من الأعمال الأخرى ببحيرة قارون، شملت تنفيذ الحزام الآمن والفلتر الميكانيكي وحوض التهدئة والبدالات، وتم تنفيذ حوض تهدئة أمام مصب مصرف البطس يبدأ بهدار قبل الدخول للحوض.

ونوهت "محرز"، إلى أنه تم تنفيذ الحزام الآمن بداية من مصرف البطس في اتجاه الجزء البحري من المرحلة الأولى استخدمت فيه كراكة قاطعة ماصة و3 معدات متعددة الأغراض و3 حفارات برمائية و4 حفارات برية، على أن يتم تطهير وتعميق القناة في منطقة "الحزام الآمن" بصفة دائمة، والذي يلزم لتنفيذه توافر المعدات اللازمة لذلك.

وذكرت، أنه تم تنفيذ فلتر ميكانيكي من إجمالي 5 فلاتر أخرى من خلال المرحلة الأولى للمشروع، ومن المقرر استكمال إقامة بقية الفلاتر بتلك المرحلة، وتم تركيب 4 بدالات هوائية لتحسين خواص المياه بالبحيرة، حيث تم وضع 2 بدالة قبل الفلتر و2 بدالة بعد الفلتر الميكانيكي، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ أعمال التكريك اللازمة لإنشاء الحزام الآمن وأحواض التهدئة وتنفيذ الجسور بالأبعاد المناسبة لتنفيذ الفلتر الميكانيكي عن طريق المعدات التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.