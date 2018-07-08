"قوى عاملة النواب": من الصعب إقرار قانون العمل في دور الانعقاد الحالي

كتبت- هند الشامي:

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد من الصعب مناقشته وإقراره بالجلسة العامة للمجلس قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث الحالي، الذي أوشك على الانتهاء، ويتبقى فيه أيام قليلة.

وأضاف "وهب الله"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن اللجنة ستراجع خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون العمل للوصول إلى صيغة نهائية ليكون جاهزًا للعرض على الجلسة العامة للمجلس في بداية دور الانعقاد الرابع المقبل.

ونوه "وهب الله"، إلى ضرورة مراجعة مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمرأة العاملة، والحد من عمالة الأطفال، ووضع العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن اللجنة مستعدة لعقد اجتماعات خلال إجازة البرلمان في الصيف، لحسم كل النقاط المثيرة للجدل في مشروع قانون العمل.

فيما قال ممثل وزارة القوى العاملة: "بالنسبة لوضع العمالة غير المنتظمة كانت المشكلة في البداية أنه لا توجد قاعدة بيانات لهم، أما حاليًا بدأت الوزارة منذ فترة في حصر هذه العمالة، وستنتهي من الحصر وعرضه على مجلس النواب، لبحث كافة الأمور المتعلقة بهذه العمالة في قانون العمل".