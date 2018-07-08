هيئة الكتاب تنظم عددا من المعارض بمختلف المحافظات الشهر الجاري

كتب- محمد عاطف:

تنظم الهيئة العامة للكتاب خلال شهر يوليو الجاري مجموعة من معارض الكتاب بمختلف المحافظات، وذلك في إطار تحقيق العدالة الثقافية في جميع أنحاء الجمهورية وللوصول بالمنتج الثقافي لجميع أفراد وفئات المجتمع.

وذكرت الهيئة - في بيان له اليوم الأحد - أنه من المقرر أن يقام معرض للكتاب غدا الإثنين، بمركز شباب قليوب ويستمر حتى 19 يوليو كما تنظم الهيئة معرضا للكتاب بنادي الشمس في الفترة من 15 إلى 25 يوليو ومعرضا بمركز شباب سموحة من 18 ويستمر لمدة عشرة أيام، ويقام معرض مسرح الطليعة ومسرح الهناجر في الفترة من 16 يوليو وحتى 2 أغسطس.

وأوضح البيان أن هيئة الكتاب ستقيم معرضا للكتاب ببنها في الفترة من 24 يوليو حتى 2 أغسطس، ومعرضا بمركز شباب نوى بشبين القناطر في 25 يوليو ولمدة عشرة أيام، وأخيراً إقامة معرض للكتاب بقصر ثقافة مرسى مطروح في الفترة من 29 يوليو حتى 9 أغسطس.

وستضم تلك المعارض إصدارات هيئة الكتاب في كافة السلاسل ومجالات النشر العام بتخفيضات كبيرة بالإضافة إلى كتب الأطفال وكتب مكتبة الأسرة، لإتاحة الكتاب بسعر مناسب.​