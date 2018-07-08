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نقابة الصحفيين: إعفاء الزملاء بالصحف المتعطلة من رسوم أنشطة التدريب

02:35 م الأحد 08 يوليو 2018
نقابة الصحفيين: إعفاء الزملاء بالصحف المتعطلة من رسوم أنشطة التدريب

أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين

القاهرة- أ ش أ:

قرر أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة التدريب والتطوير، إعفاء الزملاء بالصحف المتعطلة وأبنائهم من أي رسوم خاصة بأنشطة اللجنة.

وأوضح عبدالمجيد، في بيان اليوم الأحد، أن الإعفاء من الرسوم يشمل الدورات الخاصة بتطوير الأداء المهني أو اللغات التي تنظمها اللجنة وما يستجد من دورات، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها لعودة نقابة الصحفيين لدورها الخدمي.

وقال عبدالمجيد إن القرار جاء انطلاقا من قناعته بمسؤولية النقابة عن خدمة الزملاء كافة، والمتعطلين خاصة، ودعمهم بكل السبل لحين توفير فرص عمل مستقرة لهم.​

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أيمن عبد المجيد نقابة الصحفيين لجنة التدريب والتطوير

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