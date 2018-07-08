وزيرة الصحة: مستشفى الشيخ زايد تحت تصرف الأزهر لحين إصلاح "الحسين الجامعي"

كتب - أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بوضع مستشفى الشيخ زايد آل نهيان تحت تصرف عميد كلية الطب جامعة الأزهر، والدكتور أحمد سليم، لاستقبال كافة الأطقم الطبية والحالات المرضية بمستشفى الحسين الجامعي، وذلك حتى الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات بالمستشفى نتيجة الحريق الذي نشب بها أمس.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الأحد، إن الوزيرة كلفت الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزير للطب العلاجي، والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بتوفير كافة سبل الراحة للأطقم الطبية سواء للأطباء أو التمريض، القادمين من مستشفى الحسين الجامعي، لمستشفى الشيخ زايد آل نهيان؛ حرصًا على استمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى المحولين من مستشفى الحسين الجامعي، وخاصة حالات الطوارئ.

ونوهت وزيرة الصحة، إلى توفير وزيادة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى الشيخ زايد لتغطي احتياجات المرضى المحولين من مستشفى الحسين الجامعي لإجراء جميع الجراحات في كافة التخصصات، لافتة إلى أن هذا يأتي في إطار التعاون المثمر بين جامعة الأزهر ووزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إخلاء 117 مريضًا من المحتجزين بمستشفى الحسين الجامعي إلى مستشفيات "باب الشعرية، والزهراء، والقاهرة الفاطمية، والمنيرة"، فور نشوب الحريق.

وأوضح، أن وزيرة الصحة أوفدت فريقًا طبيًا من كافة التخصصات على رأسه الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات المركزة، لمتابعة حالة المرضى والاطمئنان عليهم.